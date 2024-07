Kamala-Donald la sfida è iniziata | Conosco i criminali ha mentito su Biden

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 23 luglio 2024)Harris ha ormai la nomination in tasca. La Convention democratica che si aprirà a Chicago il 18 agosto non potrà che certificare quanto avvenuto tra domenica e martedì. La vice presidente, dopo l'endorsement più importante, quello di Joe, ha rapidamente incassato il sostegno dei padri e delle madri nobili del partito, come Bill e Hillary Clinton e Nancy Pelosi; dei possibili rivali per la candidatura, come il governatore della California, Gary Newsom, della Pennsylvania, Josh Shapiro, del Kentucky, Andy Beshear e dell'Illinois, JB Pritzker; di super star come George Clooney e Beyoncé, che le ha concesso l'uso della sua hit 'Freedom', come inno della campagna. Harris si è assicurata la maggioranza dei delegati democratici conquistati danelle primarie e, in ultimo, l'endorsement dei leader Dem del Congresso.