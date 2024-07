Inter e Nike presentano la nuova maglia per la stagione 2024 25

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di martedì 23 luglio 2024) Lacon la seconda stellahanno presentato laper la/25, caratterizzata dal ritorno del tricolore e dall’introduzione della storica Seconda Stella. Il lancio celebra il recente successo del club e mette in evidenza il processo creativo. Un video promozionale mostra la creazione delle stelle in varie forme, simboleggiando sia il passato glorioso che le ambizioni future del club. Il video termina con la frase “The stars, the start”, sottolineando le aspirazioni del club. La campagna esalta il legame con Milano, fonte di ispirazione anche per il design del nuovo Home Kit, che combina tradizione e innovazione con strisce verticali classiche e una loropretazione moderna. La divisa è realizzata in Dri-FIT ADV, un tessuto innovativo che garantisce freschezza e leggerezza.