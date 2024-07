Influencer crea una lista di regali che vuole dai follower il meno costoso è di 1000€

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 23 luglio 2024) Michelle Comi, dopo il dissing con Elisa Esposito, alias la prof del corsivo, torna a far parlare nuovamente di sé. L’, che ha anche un profilo su Onlyfans, tra poco compirà gli anni e hato unadiche vorrebbe ricevere dai suoi. Non si tratta di “pensierini”, dal momento che il regalo della wishlist più economico costa la bellezza di 1.000 euro. Ladeidi Michelle Comi Già qualche settimana fa i riflettori social erano tutti puntati su Michelle Comi, quando lanciò un appello per trovare un uomo disposto a portarla in vacanza gratis, naturalmente in un hotel di lusso e con tutte le spese pagate. Già in quell’occasione si scatenò sulla ragazza una pioggia di critiche, polemiche e anche qualche insulto per un gesto che sembrava volutamente provocatorio.