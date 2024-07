Ginnastica artistica la formazione dell’Italia per le Olimpiadi | scelti i quartetti delle Fate per ogni attrezzo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 23 luglio 2024) L’Italia si presenterà con grandi ambizioni alledi Parigi 2024, desiderosa di battagliare per una medaglia nella gara a squadre difemminile, la prova regina della Polvere di Magnesio ai Giochi, quella che premia la profondità e la caratura del movimento di un’intera Nazione. Il Bel Paese ha sfiorato la medaglia a Tokyo 2020 e nell’ultima edizione dei Mondiali, dunque ha tutte le carte in regola per inseguire il colpaccio sfidano soprattutto USA, Brasile, Cina, Gran Bretagna, Francia e Giappone. Il DT Enrico Casella ha convocato le migliori cinque ginnaste a disposizione, dopo l’infortunio accusato da Asia D’Amato agli Europei e i problemi fisici che hanno attanagliato Vanessa Ferrari (mai più in gara dopo l’argento al corpo libero ottenuto tre anni fa).