Giallo in Sicilia donna trovata impiccata nella casa delle vacanze | tutte le piste aperte

(Di martedì 23 luglio 2024) Unadi trent’anni è statanel bagno delladi villeggiatura che aveva affittato con il compagno a Fondachello, una località marina di Mascali. La tragica scoperta è avvenutamattinata di oggi, dopo che la, madre di due figli, aveva avuto una lite con il compagno la sera precedente, spingendolo a lasciare l’abitazione.Leggi anche: Milano, rapina a mano armata in ambulatorio medico: “Ripetevano ‘ti ammazzo’” Il ritrovamento I Carabinieri della compagnia di Giarre sono intervenuti sul luogo del ritrovamento. Laè statain ordine e non è stato rinvenuto alcun messaggio che spiegasse il gesto della. Il compagno, al momento, viene ascoltato come testimoneCaserma dell’Arma dai militari e dal sostituto procuratore di Catania di turno.