Europarlamento eletti due presidenti di commissione italiani

(Di martedì 23 luglio 2024) Nel Parlamento europeo si stanno ultimando le operazioni di costituzione delle nuove commissioni parlamentari la prima metà della decima legislatura, con l'elezione dei loroe vicein base ai nuovi equilibri politici risultanti dalle elezioni di giugno. Nelle nuove commissioni europarlamentari sono statidue: Antonio Decaro del Pd (S&D), che guiderà laAmbiente (Envi), e Pasquale Tridico, del M5S (La Sinistra) come presidente della sottosulla Fiscalità (Fisc).Alla fine della scorsa legislatura, glidi commissioni europarlamentari erano sempre due, Irene Tinagli (Pd, S&D) per laAffari economici e monetari (Econ), e Salvatore di Meo (Fi, Ppe), per laAffari costituzionali (Afco).