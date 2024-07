Equitazione Olimpiadi Parigi 2024 | i favoriti gara per gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 23 luglio 2024) L’metterà in palio 6 titoli alledi: nelle gare individuali saranno al via 60 binomi nel dressage, 65 nel completo e 75 nel salto ostacoli, mentre per quanto concerne i concorsi a squadre saranno in15 terzetti nel dressage, 16 nel completo e 20 nel salto ostacoli., gli italiani ingiorno per giorno nel completo alle: calendario, orari esatti, dove vederli in tv: IPERSalto ostacoli individuale Lo svedese Henrik von Eckermann appare il chiaro favorito per l’oro: è in vetta alla classifica mondiale da quasi due anni, nel corso dei quali ha vinto l’oro ai Campionati del Mondo ed ai Campionati d’Europa (a squadre), oltre alla Coppa del Mondo.