Due arresti per il maxitraffico di droga dal Marocco e dalla Spagna

(Di martedì 23 luglio 2024) PISA – DueGuardia di Finanza di Pisa per associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti. Ad eseguire le misure cautelari nei confronti di due persone di nazionaltà marocchina e albanese i militari delle Fiamme gialle su delega della procura di Firenze – Direzione distrettuale antimafia. Uno di loro era già in carcere. I reati contestati, a vario titolo, sono la produzione, la detenzione e il traffico illecito di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente importati dalnel territorio nazionale, per la successiva distribuzione in Toscana.