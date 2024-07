Dramma in città 74enne trovato senza vita sul suo letto

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 23 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoEnnesimodella solitudine a Benevento. Un uomo, un, è stato rinvenuto privo diall’interno della sua abitazione nel primo pomeriggio di oggi. A scoprire il corpo esanime sono stati i Vigili del fuoco chiamati da un conoscente dell’uomo che non aveva più sue notizie da alcune ore e non riusciva ad accedere nella sua abitazione lungo il viale Mellusi, nelle immediate vicinanze del Centro per il Volontariato. I Vigili con un’autoscala e forzando una finestra sono entrati all’interno dell’abitazione. E’ stato subito richiesto l’ausilio del 118 ma i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Secondo un primo esame sembrerebbe che la morte sia dovuta a cause naturali. L’uomo si trovava sulormai privo di. Sul posto è intervenuta anche la Polizia di Stato e il personale della Scientifica.