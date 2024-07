Dà fuoco alla porta di casa della ex La donna tre figli e la suocera si salvano scappando dai vicini

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 23 luglio 2024) Non si era rassegnato al fatto che la compagna lo avesse cacciato da. Voleva vendicarsi e ha datodell’appartamento in cui vive la, al secondo piano di una palazzina di edilizia popolare di via Friuli a Cinisello Balsamo. Per appiccare le fiamme dall’esterno del pianerottolo avrebbe usato benzina, tutt’altro che preoccupato delle possibili conseguenze per l’ex compagna di 38 anni, i suoidi 16, 12 e tre anni (i primi due avuti da una precedente relazione) e ladi 74 anni. Ma è stato rintracciato e denunciato per incendio doloso. È successo intorno 17.30 di sabato, ma la notizia è stata resa nota ieri dai carabinieri. A compiere il gesto un cittadino italiano di 33 anni con precedenti. L’uomo per vendetta avrebbe raggiunto l’appartamento, cosparso ladi liquido infiammabile e appiccato il