Come creare uno spazio esterno vivibile in ogni stagione dell’anno

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di martedì 23 luglio 2024) Sdi trasformare il giardino o il balcone della tua casa in un salotto all’aria aperta ma non saifare? Pensi che questa soluzione sia accessibile solamente a chi ha spazi esterni molto ampi e grandi disponibilità economiche? Niente di più sbagliato! Scopriamo cosa puoi fare anche in un giardino o in un terrazzo piccolo per renderlo un meraviglioso angolo di relax. Cinque consigli per unoimpeccabile 1-Ottimizza loha le sue potenzialità e anche quelli più piccoli possono riservare sorprendenti sorprese. Il segreto è tutto nella progettazione. Spesso si inizia ad allestire unoriempiendolo di cose (sedie, poltrone, mobili, eccetera) quando non è questo ciò che lo rende accogliente e