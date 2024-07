Che fine ha fatto la moglie di Fabrizio Frizzi Carlotta Mantovan | la sua nuova vita in francia

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 23 luglio 2024)si sono incontrati per la prima volta durante il concorso di bellezza di Miss Italia dove lei era in gara e lui era conduttore. All’inizio della loro storia non sono mancate le critiche: “E’ iniziata con molti commenti negativi, perché io ero più grande di lei. Ma quando ami vai avanti, no? Mica ti fermi perché gli altri parlano? ” fu il commento dimolti anni dopo, quando ormai lui eerano marito e, innamoratissimi. Dalla loro storia è nata Stella, descritta dalla sua mamma come una bambina molto solare e socievole. Il conduttore romano, scomparso a 60 anni nel 2018, resta indimenticabile nel cuore di tutti.