Chastity High | trailer della nuova serie YA giapponese di Netflix

(Di martedì 23 luglio 2024)YAdiAnche se il Giappone è noto soprattutto per la sua cultura, la tecnologia e la sua laboriosità, spesso dimentichiamo che una società così rigida ha i suoi costi. A volte il Paese può essere piuttosto conservatore, soprattutto quando si tratta dei suoi membri più giovani. Ladi– la primaYAdello streamer – è incentrata su una scuola in cui agli studenti è vietato avere relazioni sentimentali. La storia è presumibilmente basata su eventi reali. Ildirivela che gli studentiAsuran Academy non reagiscono bene a questa regola, ma si può biasimarli? Il problema è che il preside inizia a incoraggiare gli adolescenti a spiarsi a vicenda e viene creato un sito web simile a Gossip Girl per denunciare gli studenti che vengono visti insieme.