Carpi Saporetti resta un altro anno E per Gerbi la strada è spianata

(Di martedì 23 luglio 2024)Il claim è ’10 is back’, il 10 è tornato. Così ilha celebrato ieri sera la firma sul contratto di Simone(in foto con ds Bernardi), che ieri ha cominciato la sua seconda stagione in biancorosso. L’attaccante classe ’98 è arrivato in Texcart per mettere nero su bianco (un, fino a giugno 2025), ha svolto le visite mediche e poi nel pomeriggio ha assaggiato per la prima volta l’erba dell’antistadio per iniziare quel percorso in parte personalizzato che nei pianigiano lo porterà al pari degli altri per la salita nel ritiro di Fiumalbo del 29. "Sono veramente contento di essere rimasto a– le sue prime parole – non mi era mai capitato di fare due anni di fila in una stessa squadra.