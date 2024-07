Belen contro Belve bordata a Francesca Fagnani | Ecco perché non vado

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di martedì 23 luglio 2024)Rodriguez torna in tv e da settembre 2024 inizierà una nuova avventura in un'altra azienda. Intervista da Tv Sorrisi e Canzoni, tra le altre cose, ha risposto a una domanda che molti fan e critici si sono già posti in passato e, finalmente, abbiamo una risposta: "Andrebbe mai a?". La Rodriguez ha rivelato di aver rifiutato l'invito a partecipare al noto programma condotto da. La showgirl argentina ha espresso il suo parere sul format, definendolo un programma originale, ma ha anche suggerito che avrebbe adottato un approccio diverso se fosse stata lei la conduttrice.di, che torna su Rai2 in una versione più estesa ma retrocesso in seconda serata, è noto per le sue interviste incisive e spessoverse, è una trasmissione che ha saputo conquistare un ampio pubblico grazie alla sua formula diretta e senza fronzoli.