Allerta meteo in Lombardia in arrivo temporali e grandine in pianura | ecco dove e quando

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 23 luglio 2024) Dopo il caldo dei giorni scorsi, sulle pianure lombarde incombe l’ombra dei. Il Centro monitoraggio dei rischi naturali della Regioneha diramato un’gialla (ordinaria) che durerà per le intere giornate di martedì 23 luglio e di mercoledì 24 luglio. Non si escludono grandinate. Il rischio riguarda le pianure centrali e orientali del territorio e in particolare le province di Bergamo, Brescia, Lodi, Cremona e Mantova. A Milano, il Centro operativo comunale della Protezione civile sarà attivo per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e per coordinare gli eventuali interventi in città. Da maggio, ormai, la regione sta affrontando anomale ondate di maltempo, con gravi danni per le comunità ed costi esorbitanti per le casse pubbliche.