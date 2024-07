Serie D | oggi i rossoblù allo stadio per iniziare la preparazione L’attaccante Priore in cerca di conferme Montevarchi riparte da Lelli | raduno al Brilli Peri

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024)Vacanze finite per i calciatori del. Da stamani la truppasi riunirà" per dare il via alle prime fatiche della stagione con i test atletici che si protrarranno fino alla fine di questa settimana, dalla prossima a partire da lunedì infatti il gruppo di Nicosi trasferirà nella vicina Mercatale Valdarno per cominciare lapre campionato. Un organico praticamente nuovo che partirà con l’intento di stazionare nella parte sinistra della classifica strizzando l’occhio, perché no, alle zone nobili cui i tifosi aspirano dopo un’annata, come quella passata, che ha regalato pochissime gioie e diverse delusioni.