Pino Insegno su Rai1 anche in prima serata la rabbia dopo le polemiche sull’amicizia con Meloni | Io i numeri li ho sempre fatti

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 22 luglio 2024) «Ledei mesi scorsi su di me? Non le ho ascoltate: quando uno fa questo mestiere da 42 anni, lenon le ascolta.perché se uno ha alle spalle 2.870 puntate e non trovano nient’altro contro quella persona, fanno la polemica. Che è sterile, mi fa rimanere male, mi delude, perché io ili ho. E la sfida è vinta, già da qualche mese».parla all’Adnkronos e si racconta in vista della nuova stagione Rai che lo vede tornare grande protagonista,lesul sup ritorno nella tv di Stato. Oltre a Reazione a Catena, che seguirà fino a novembre, asarà inaffidato uno dei titoli previsti per ladidel 2025, lo show Il Buono, il Brutto e il Cattivo, al fianco di altri due grandi del doppiaggio italiano Luca Ward e Francesco Pannofino.