Paola Cortellesi | ecco le prime novità sul suo prossimo film

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di lunedì 22 luglio 2024) Nuovo progetto all’orizzonte, per! Dopo il successo clamoroso del suo debutto alla regia, l’attrice sta lavorando alla sceneggiatura del suocon Furio Andreotti e Giulia Calenda che l’hanno già affiancata nella scrittura di C’è ancora domani. I due sceneggiatori hanno firmato svariati titoli che la vedono nel cast, da Scusate se esisto a Come un gatto in tangenziale, per cui si tratta di una collaborazione già rodata, al punto che, tra i colleghi, si è ormai instaurato un rapporto di complicità. Durante un’intervista a Repubblica, l’attrice ha affermato: Con i miei complici, Furio Andreotti e Giulia Calenda, scriviamo il nuovo. Non mi chieda di cosa parla, sarà un’altra sorpresa.