Pace contributiva come riscattare 5 anni e avvicinare la pensione

(Di lunedì 22 luglio 2024) Roma, 22 luglio 20204 – E’ operativa la possibilità difino a 5di contributi per periodi scoperti attraverso la cosiddetta “”. A annunciare l’avvio dell’operazione, sia pure a ben sette mesi dalla previsione contenuta nella legge di Bilancio è l’Inps che ha pubblicato una circolare per spiegare, punto per punto, quando esi possono ottenere glidi contributi aggiuntivi. Vediamo, dunque, i contenuti delle istruzioni per l’uso messe in fila dall’Inps. LaLa legge di Bilancio, in vigore dal primo gennaio, ha reintrodotto, dunque, per il biennio 2024/2025 l’istituto della, recepito dall’Inps con la circolare n. 69 del 2024, rivolto ai “contributivi puri”, ovvero a coloro che non hanno contributi precedenti al primo gennaio 1996.