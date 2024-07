Milan l' Atletico Madrid gioca sporco | mercato pronti a tutto contro i rossoneri

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024) Il calcioè quel regno in cui basta un niente per ritrovarsi a pestare i piedi a qualcuno, anche rimanendo nei limiti di ciò che il regolamento consente. Tra interessi concreti e manovre di disturbo, la storia che riguarda le trattative è piena di dispetti e ripicche che rendono la trama più fitta e intrigante. Pare chesi stiano candidando per entrare prepotentemente in questa dinamica innescata dalla questione Morata. I, in pieno diritto, hanno trovato l'accordo con il calciatore spagnolo e versato ai colchoneros il corrispettivo previsto dalla clausola rescissoria. La faccenda, però, ha comunque indispettito gli spagnoli, che fino a quel momento non avevano in programma di dover lavorare sul centravanti.