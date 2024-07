L’Inter bussa alla porta del Nantes in Francia certi | offerta rifiutata!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 22 luglio 2024)hatodelin, per un giovane difensore di 19 anni., dicono in, un’imnte. Ecco quanto dicono i colleghi transalpini.continua la sua caccia al prossimo difensore. Come riferiscono de in particolare ille Oust-France, i nerazzurri hanno recapitato un’aldi 12-13 milioni di euro più bonus per il giovane Nathan Zezé. Come riferiscono i colleghi, questaè stata giàdal club allenato da Antoine Kombouaré. Il club francese ritiene il giocatore non sul mercato, anche se su di lui ci sarebbero anche invitanti sirene inglesi. Continua, dunque, la linea giovane del, che ha messo nel proprio mirino anche il classe 2006 della Sampdoria Giovanni Leoni.