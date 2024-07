La vacanza è una condizione mentale!

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di lunedì 22 luglio 2024) Lae’ sopratutto una, occorre far recuperare all’ ipotalamo le sue naturali funzioni vitali! Si può stare a casa oppure andare nel luogo piu’ esclusivo della terra, ma se il nostro IPOTALAMO non riprende i suoi bioritmi naturali, lanon serve! L’ipotalamo e’ un gruppo di neuroni che controllano e gestiscono le nostre funzioni vitali attraverso il sistema nervoso autonomo, svincolato dalla nostra volontà. Dentro di noi esiste una “altra” persona che decide le nostre funzioni vitali: battito cardiaco, ritmo veglia-sonno, profilo ormonale Questa altra persona dentro di noi e’ l’ipotalamo e il sistema nervoso autonomo. Laserve sopratutto per recuperare energia fisica e psichica, vuol dire che l’altra persona che e’ in noi sta bene. Laè “uscire” dal quotidiano, e lo possiamo, anzi lo dobbiamo fare. Buona “”.