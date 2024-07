Juve intrigo Soulè | lui vuole la Roma ma il Leicester offre di più

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024) Bologna, 22 luglio 2024 – Matiasballa tra. L’argentino è l’indiziato per fare cassa e reinvestire in entrata, ma se da un lato le Foxes offrono di più dall’altro il giocatore preferisce. Si vive su questo difficile equilibrio la trattativa per l’uscita dell’esterno mancino, al suo posto l’obiettivo è Sancho, ma questo stallo rappresenta un ostacolo e infatti il Psg si è inserito sul giocatore del Manchester United. La situazione Trattativa difficile per Matias. Cristiano Giuntoli cerca di generare una plusvalenza per poi investire in entrata, ma per ora la cessione dell’argentino vive su un sottile equilibrio tra richiesta economica e volontà del giocatore. Lavoleva incassare almeno 35 milioni, ma a fronte di una offerta di 30 più bonus lo lascerebbe partire.