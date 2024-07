Italia | esperti cooperazione con Cina su patrimonio favorisce apprendimento tra civilta’

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 22 luglio 2024) Roma, 22 lug – (Xinhua) – La continuatraper la tutela e la promozione delculturale mondiale migliora la comprensione reciproca el’tra le, hanno riferito diversi professionistini a Xinhua in recenti interviste. L’e ladetengono attualmente il maggior numero di siti delmondiale dell’UNESCO. Heleni Porfyriou, ex ricercatrice senior presso l’Istituto di scienze delculturale del Consiglio nazionale delle ricerche dell’, ha affermato che il numero significativo di siti delin entrambi i Paesi pone le basi per la collaborazione, con molti siti che condividono un’importanza storica, stili architettonici o paesaggi culturali simili.