Incidente e traffico in tilt sull’A1 i Dr Jazz strappano un sorriso agli automobilisti

(Di lunedì 22 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLo scorso venerdì pomeriggio, mentre i termometri si avvicinavano ai 40 gradi, l’autostrada A1 che conduce da Firenze a Bologna si trasformava in un palcoscenico improvvisato. La Dr.& Dirty Bucks Swing Band era in viaggio verso il Lago di Garda per suonare a un matrimonio quando, poco più avanti, un camion in fiamme bloccava il, costringendo i musicisti e centinaia di altriad una sosta forzata. Mentre il caldo e la frustrazione riempivano l’aria, la band, invece di lasciarsi sopraffare dall’inevitabile attesa, con il consueto spirito vivace che la caratterizza ha deciso di trasformare quella fase di stallo in un’opportunità per regalare una tutti i malcapitati in fila.