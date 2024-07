Giubileo Gualtieri a Palazzo Chigi | I cantieri procedono come previsto

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 22 luglio 2024) Roma, 22 luglio 2024 – Si è svolta ala quattordicesima riunione della Cabina di Coordinamento2025, presieduta dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano. Il sindaco e commissario straordinario per il2025, Roberto, ha fornito un aggiornamento sullo stato di avanzamento dei lavori e sull’apertura dei nuovi. Tra i punti all’ordine del giorno, le rimodulazioni del programma per l’organizzazione dell’accoglienza. Alla luce del calendario dei principali eventi, ai quali è prevista la presenza del Santo Padre, sono state selezionate definitivamente due aree: il parco di Centocelle e l’area di Tor Vergata. Per gli eventi collaterali, al netto di quelli che si svolgeranno in San Pietro, invece è stata individuata l’area del Circo Massimo.