Giochi del Mediterraneo affidati gli incarichi per 4 grandi opere

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di lunedì 22 luglio 2024) Tarantini Time QuotidianoAltro passo decisivo dell’Amministrazione guidata dal sindaco Rinaldo Melucci nell’ambito delle attività programmate per l’organizzazione deidel2026. Espletato il relativo iter procedurale, attraverso distinte determine dirigenziali, a firma dell’ing. Simona Sasso, sono stati assegnati gliper quattro importanti progetti di adeguamento e rifacimento delle strutture sportive che saranno utilizzate per le gare dell’evento internazionale. Il primo intervento, che prevede un importo contrattuale pari a 258.733,19 euro, riguarda il “Palamazzola”, che sarà trasformato in una struttura all’avanguardia, pronta ad accogliere atleti e spettatori con standard di sicurezza e comfort elevati.