‘Deadpool & Wolverine’ nella colonna sonora da Aretha Franklin agli Stray Kids

(Di lunedì 22 luglio 2024) In attesa dell’uscita nelle sale (sarà in programmazione dal 24 luglio), Marvel Studios ha reso disponibile il trailer finale di Deadpool; Wolverine. E ha svelato anche laoriginale, disponibile su tutte le piattaforme digitali dallo stesso giorno, che include diciotto brani. Con le musiche del compositore Rob Simonsen, l’album esce anche in edizione digitale deluxe con canzoni e musiche. E su Spotify è disponibile la playlist ufficiale di Deadpool.