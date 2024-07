Chiesa accende il derby di mercato e Marotta ha un piano

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di lunedì 22 luglio 2024) Per Federicol’addio alla Juventus sembra essere quasi certo e potrebbersi ildiha unVia, perché non c’è altra strada. Federicoè da settimane indicato come possibile partente visto che non rientra nei piani della Juventus. Thiago Motta non lo considera un elemento fondamentale per il progetto, il contratto in scadenza nel 2025 spinge verso un addio già quest’estate per evitare che si possa arrivare tra un anno ad un addio a parametro zero. Il problema è rappresentato dai 25 milioni di euro chiesto dai bianconeri, una cifra che finora nessuna società ha offerto al club piemontese. Sembrava potesse farlo la Roma, ma l’interesse giallorosso si è raffreddato davanti alla titubanza del calciatore, desideroso di approdare in una squadra che disputi la Champions League.