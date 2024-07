Chi è LeBron James il portabandiera degli USA ai Giochi di Parigi 2024

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di lunedì 22 luglio 2024) Forse per capire la grandezza di un giocatore comebasterebbe dire che quelli di, che inizieanno il 26 luglio prossimo, saranno i quartiOlimpici della carriera. E per il trentanovenne, leggenda del basket e stella dei Lakers, ci sarà un compito in più: portare la bandiera a stelle e strisce. “È un onore incredibile rappresentare gli U.S.A. in questo palcoscenico globale, soprattutto in un momento che unisce il mondo. Per un ragazzo di Akron come me, questa responsabilità significa tutto non solo a livello personale, ma per la mia famiglia, per tutta la mia città, per i miei compagni, per tutti gli atleti olimpici e per tutte le persone in tutto il paese con grandi sogni. Lo sport ha il potere di unire e io sono orgoglioso di far parte in questo modo di un momento così importante“. Leading the way for Team USA.