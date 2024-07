Chi c’è chi è ‘in attesa’ e chi proprio non ci sarà | ecco chi sono i ‘grandi assenti’ dei palinsesti tv da Enrico Papi ad Ilary Blasi passando per Cattelan

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024) Le uscite eccellenti hanno fatto discutere, alcune esclusioni hanno suscitato clamore, volti di puntain attesa di una nuova collocazione. Rai e Mediaset hanno svelato nei giorni scorsi alla stampa i2024/2025 con le numerose conferme e poche novità. A Viale Mazzinialle prese con le assenze di peso di Amadeus e Fiorello, gli “Amarello” non saranno in onda sulle reti Rai nella prossima stagione, una notizia che ovviamente non fa piacere ai pubblicitari. Il conduttore, com’è noto, dopo i numerosi successi al Festival di Sanremo, sbarcherà su Nove, canale di punta del gruppo Warner Bros. Discovery. Lo showman siciliano, seppur per ragioni diverse, resterà a casa: “Sta sul divano, lo sento quotidianamente, non farà televisione nel 2024, io confido per il 2025. Qualche timore che possa finire dalla Sala (direttrice di Radio2, ndr) pure lui ce l’ho.