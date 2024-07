Carboni-Marsiglia l’Inter detta tre condizioni! Tentativo possibile

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 22 luglio 2024) Valentincontinua ad essere monitorato in maniera costante dal, però,lesul proprio gioiello argentino. CAMPO PRINCIPALE – In collegamento sul suo canale YouTube, Alfredo Pedullà, ha aggiornato sulla situazione uscite in casa nerazzurra. Il suo punto su: «In uscita, a parte Joaquin Correa e anche qualche altra situazione, il campo principale resta quella di Valentin. Ilha fatto una spesa importante comprando Mason Greenwood e Pierre-Emile Hojbjerg. Non mi meraviglierei se nei prossimi giorni ci potesse essere uncon. Ma alledel, quali sono? Andare almeno a 35 milioni, con obbligo di riscatto e con la possibilità di controllarne il cartellino».