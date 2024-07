Campi Bisenzio tenta furto nell' appartamento del poliziotto | minorenne nei guai

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 22 luglio 2024) Firenze, 22 luglio 2024 – A 16 anni, ancora da compiere, hato un colpo in un. Un, però, il cui proprietario è un. Il giovane è stato subito fermato e identificato mentre il suo complice è riuscito a scappare. Ieri sera l’agente aveva da poco finito il proprio turno di lavoro quando, intorno a mezzanotte, ha ricevuto una chiamata allarmante da parte della moglie, in quel momento, da sola dentro casa. Era infatti appena scattato l’allarme perimetrale dell’edificio e tramite le telecamere di videosorveglianza ha visto due uomini che si aggiravano all'esterno in cerca di un varco. La donna allora ha iniziato a urlare barricandosi all’interno della propria abitazione e ha chiamato le forze dell'ordine.