Azioni legali contro bugie social sul nostro mare Grazie a chi ci difende dai cretini | il sindaco di Rimini è furioso e si scaglia contro una pagina Facebook

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024) Una raccolta di foto e di commenti poco lusinghieri suldi. Unaè finita sotto il fuoco delle polemiche dei cittadini, ma si è mosso anche ilJamil Sadegholvaad che è intervenuto, in una lettera aperta, sui post pubblicati suiche denigrano ildell’Emilia-Romagna. Il primo cittadino ha ringraziato “tutte le persone che amano ile non hanno timore di spendersi in prima persona perrlo dai poveretti che non vale la pena neanche definire troll o haters:e poveretti è più che sufficiente”. Ma il Comunque ha deciso di valutare qualsiasi “azione legale nei confronti di chi non si ferma all’opinione seppur meschina ma propaga informfalse sulla salute dell’Adriatico.