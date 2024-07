Arrestato in Groenlandia l' ambientalista Paul Watson

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024) Il noto, fondatore di Sea Shepherd e attivista da tempo impegnato contro la caccia alle balene, è statoieri inin base ad un mandato internazionale emesso dal Giappone: lo hanno reso noto la polizia e la sua fondazione, come riporta il Guardian. La polizia groenlandese ha affermato che, uno dei cofondatori di Greenpeace, è statodopo essere arrivato a Nuuk sulla nave JohnDeJoria. E' prevista adesso un'udienza in un tribunale distrettuale dove la polizia richiederà la sua detenzione "prima che venga presa una decisione sull'eventuale estradizione in Giappone". La CaptainFoundation (Cpwf) ha dichiarato in un comunicato che l'arresto è avvenuto durante una sosta di una missione per intercettare la nuova baleniera giapponese Kangei Maru nel Pacifico settentrionale.