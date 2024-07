Arrestato in Groenlandia l’ambientalista Paul Watson Il fondatore di Sea Shepherd rischia l’estradizione in Giappone

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024) È statodomenica, in, noto ambientalista,di Sea, codi Greenpeace e da tempo impegnato contro la caccia alle balene. L’arresto è avvenuto in base ad un mandato internazionale emesso dal. A renderlo noto – lo riporta il Guardian – la polizia e la fondazione dello stesso. This morning, Captainwas arrested in Nuuk, Greenland by Danish federal police, who boarded the M/Y JohnDeJoria as soon as it docked. The crew had stopped to refuel while en route to the Northwest Passage as part of #OpKangeiMaru, our campaign aimed at pic.twitter.com/ANWoRFiR42 — CaptainFoundation ??????????? (@Capt) July 21, 2024 La polizia danese ha confermato cheè statodopo essere arrivato a Nuuk sulla nave JohnDeJoria.