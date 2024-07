Vanheusden pronto al ritorno in patria | l’Inter apre alle proposte

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 21 luglio 2024) Dopo l’ultima stagione allo Standard Liegi – che non lo ha riscattato – Zinhosi prepara a uninalla cessione del difensore, pronta ad ascoltare le. In particolare di un club. IN USCITA – La carriera di Zinhonon è stata, fin qui, delle migliori. Non tanto per il suo potenziale e per le sue qualità, quanto per i tanti infortuni subiti nel corso delle stagioni. Spesso anche parecchio gravi. Per il belga negli scorsi anni sono arrivati tre prestiti, tra cui quello al Genoa e quello della scorsa stagione allo Standard Liegi, in Belgio. Ed è proprio in Belgio che il difensore classe 1999 potrebbe tornare dal prossimo anno, conpronta ad aprire a una cessione e ad ascoltare eventuali offerte per lui.