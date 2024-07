The Boys S4 | la recensione della quarta stagione

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di domenica 21 luglio 2024) È da poco uscito su Prime Video l’ultimo episodiodi The. Karl Urban e Jack Quaid sono ancora alla caccia dei superVought. Questa la. Prendono ancora ispirazione dall’omonimo fumetto, creato da Garth Ennis e Darick Robertson, le vicissitudini dei ragazzi (The) alla caccia di Patriota (Antony Starr) e dei super creati con il composto V. In questatornata di episodi si segnala l’avvento di due nuove “Super” all’interno dei “Sette”. Si tratta di Firecracker (Valorie Curry) e di Sister Sage (Susan Heyward). Sage si erge come la mente del diabolico piano ordito dai Sette per annientare Butcher (Karl Urban) e la folta folla di seguaci di Starlight (Erin Moriarty).