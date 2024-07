Scarnecchia | Marotta numero uno in Europa! Zielinski grande mossa

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 21 luglio 2024)definisce Beppe, presidente e CEO Sport dell’Inter, iluno tra i dirigenti in. E al contempo elogia l’affare. Le sue parole su Radio Sportiva.UNO – Roberto, oltre a parlare dell’organico dell’Inter di Simone Inzaghi, si è pronunciato anche su Piotre poi su Beppe. Ecco come si è espresso l’ex calciatore: «Intanto l’acquisto diè stata unaveramente importante. Ho sempre detto chesia iluno in, proprio perché hanno fatto tre campagne acquisti senza soldi. È lì che ha dimostrato di essere iluno».