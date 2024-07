Pagelle Tour de France 2024 | Tadej Pogacar imbattibile anche a cronometro Ciccone in difficoltà

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 21 luglio 2024)VENTUNESIMA TAPPADE, voto 10: con lui in bicicletta sembra tutto così facile. Non era il favorito per ladi oggi, almeno sulla carta, invece ha dominatoquesta prova contro il tempo (più di un minuto a Vingegaard). Sono sei vittorie in questa Grande Boucle, ce ne sono tre di fila negli ultimi tre giorni, sei erano arrivateal Giro d’Italia. Mostruoso. Jonas Vingegaard, voto 7,5: parte con tantissima grinta e prova a dare tutto (riuscendoci)in questa. Così come è accaduto ieri, però, deve accontentarsi della piazza d’onore alle spalle di. Remco Evenepoel, voto 5,5: ci si aspettava molto di più dal belga, campione del mondo di specialità, in questa prova contro il tempo. Partiva da favorito, invece chiude solo terzo, molto lontano dalla lotta per la vittoria.