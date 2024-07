Osimhen-PSG | il Napoli tratta ma De Laurentiis non fa sconti – CorrSport

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di domenica 21 luglio 2024), lativa peral PSG entra nel vivo. Defermo sulla valutazione. Le ultime dal ritiro.-PSG: i dettagli dellativa Lativa per il trasferimento di Victoral PSG sta entrando in una fase cruciale, con ildisposto a negoziare ma fermo sulla propria valutazione del giocatore. L’assenza dell’attaccante nigeriano dalle recenti amichevoli alimenta le speculazioni su un suo imminente addio. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, l’assenza didalle ultime due amichevoli delè un chiaro segnale che la situazione sta evolvendo rapidamente. Il quotidiano afferma: “Lativa con il Psg sta gradualmente virando verso la parentesi più delicata, con l’auspicio comune di trasformarla in fase decisiva nel più breve tempo possibile.