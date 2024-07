Neonato di tre mesi picchiato dal padre 26enne | ricoverato d’urgenza con lesioni al cranio all’ospedale Gaslini

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 21 luglio 2024) Undi treè statoconaldi Genova per le botte ricevute daldurante una lite con la madre in una piazza a Borzonasca, nel Levante di Genova. La donna è rimasta ferita nel tentativo di difendere il piccolo. Stavano passeggiando quando ilha iniziato a colpire il piccolo e la madre che lo teneva in braccio. Alcune persone e i carabinieri hanno prestato le prime cure. Poi è stato disposto il trasferimento del bambino al. In ospedale anche la madre per ferite al volto e agli arti. L’uomo è stato fermato e la magistratura segue il caso. L'articolodi tredalconalproviene da Il Fatto Quotidiano.