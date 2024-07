Neonato di 3 mesi picchiato selvaggiamente dal papà | è ricoverato con lesioni alla testa

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 21 luglio 2024) Undi soli treè statod’urgenza conal cranio all’ospedale Gaslini di Genova, dopo essere stato brutalmentedal padre, durante una violenta lite con la madre. L’episodio scioccante è avvenuto la notte scorsa in una piazza di Borzonasca, nel Levante di Genova. Secondo le prime ricostruzioni, la coppia stava passeggiando tranquillamente per la piazza quando, improvvisamente, il padre 26enne ha iniziato a colpirela madre e il piccolo, che la donna teneva in braccio. Leggi anche: Orrore a Spoleto: giovane ucciso a coltellate. La testimonianza shock. L’aggressione shock L’intervento di alcuni passanti e dei carabinieri ha impedito che la situazione degenerasse ulteriormente.