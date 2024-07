Martinez alla seconda in Inter-Pergolettese… Con un obiettivo da raggiungere!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 21 luglio 2024) Per Josep-Pergolettese sarà lauscita con la maglia nerazzurra. Per il nuovo estremo difensore a disposizione di Simone Inzaghi c’è unda. SECONDO STEP – Con Yann Sommer ancora in vacanza dopo gli impegni a EURO 2024 con la maglia della Svizzera, per Josepdomani sarà il momento di scendere in campo per lavolta con la divisa nerazzurra. In-Pergolettese, dopo quanto già visto con il Lugano, l’estremo difensore spagnolo avrà l’occasione di difendere la porta della squadra di Simone Inzaghi, seppur, di fatto, in un altro allenamento congiunto. Dove, però, per lui ci sarà dauna “prima volta”., in-Pergolettese per unPORTA INVIOLATA – E questo, per Josep, èla sua “prima” porta inviolata nella carriera in nerazzurro.