LIVE Superbike GP Repubblica Ceca in DIRETTA | Razgatlioglu prende il comando Bulega insegue

(Di domenica 21 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGiro 8/22aumenta il margine, viaggiando adesso con più di mezzo secondo di scarto rispetto a, secondo sempre davanti a Van Der Mark. Giro 7/22 Non sembra arrabbiato Bautista, che appare invece più rassegnato. Non un buon segnale per l’attuale Campione del Mondo Giro 6/22 Ecco il sorpasso di Razgatliolgu suCHANGE IN THE LEAD@topraktr54 is up to P1! #CzechWorldSBK pic.twitter.com/RCexE11Ccq — WorldSBK (@WorldSBK) July 21, 2024 nbsp; Giro 6/22 E sì che li abbassa!gira in 1’32.304.a +0.277, quindi Van Der Mark. Quarto Locatelli che ha superato un Gardner in leggera difficoltà Giro 5/22 Come non detto. Il copione di stamattina si ripete. Toprak a fionda sorpassa con personalità. Comincia la fuga.