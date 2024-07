L’India si prepara a Usa2024 Obiettivo? Preservare i rapporti

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di domenica 21 luglio 2024)ha recentemente nominato il top diplomatico Vinay Kwatra come ambasciatore negli Stati Uniti, spostandolo dal ruolo di foreign secretary (sostanzialmente direttore generale del ministero degli Esteri) e chiedendogli un allungamento di carriera a Washington prima di andare in pensione. Una mossa che serve anche a mostrare l’importanza per New Delhi di mantenere solidibilaterali in vista dei futuri cambiamenti politici a DC. La nomina arriva infatti in un momento cruciale, con le elezioni presidenziali statunitensi alle porte e quelle indiane appena celebrate con la vittoria per il terzo, storico mandato di Narendra Modi. Il primo ministro indiano è tra le altre cose l’uomo politico che ha rinvigorito, implementato e strutturato le relazioni Usa-India per come le osserviamo attualmente — con il subcontinente diventato partner fondamentale della prima potenza globale.