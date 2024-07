Lele Mora la rivelazione su Belen Rodriguez | L’avevo assunta come mia badante Se ho fatto sesso con Fabrizio Corona? Non giuro che non ci sia stato

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 21 luglio 2024)torna a parlare del suo rapporto cone di quel loro ‘”amore platonico lungo 20 anni”. Lo haospite del podcast Gurulandia: l’ex agente dello spettacolo ha sottolineato il forte legame con il suo “pupillo“, lasciando intendere che la loro relazione abbia superato i confini professionali. “C’èun amore platonico per 20 anni con me”, ha ribadito, ammettendo però di non poter giurare che non ci siaalcun contatto fisico tra loro. Alla domanda se potesse giurare sull’assenza di rapporti intimi tra loro, ha infatti risposto: “No, giurare nonmai”. Una frase salita subito alla ribalta sui social, dove in molti sono tornati a chiedersistessero realmente le cose tra loro.