Italia-Ucraina U19 Corradi | Importante il riposo verso la semifinale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 21 luglio 2024) Bernardoha commentato la prestazione della suaUnder 19 agli Europei di categoria, contro l’. Sconfitta per 3-2 degli azzurrini, sebbene ininfluente considerando il passaggio della fase a gironi da primi in classifica: i talenti nostrani potranno ugualmente disputare il penultimo atto del torneo continentale, presentandosi tra le selezioni più accreditate per arrivare sino in fondo. Di seguito l’analisi del commissario tecnico: “Abbiamo fatto un grande primo tempo, prendendo gol su una ripartenza. All’interno della gara, l’arbitro è una variabile su cui non possiamo incidere. Se devo scegliere una partita in cui avere tre situazioni a sfavore, meglio tutte in una partita sola, sperando che per la legge dei grandi numeri potremo essere più fortunati alla prossima. Domani dobbiamo riposare, soprattutto sul piano mentale.