Il problema non siete voi ma gli altri L' oroscopo di Branko | ore pesanti

(Di domenica 21 luglio 2024) "Le stelle di": l'di oggi, domenica 21 luglio. ARIETEancora sotto l'effetto della Luna piena, non avete la necessaria concentrazione, prendetevi una pausa salutare e vedrete che gli stati d'animo incastranti lasceranno spazio a una deliziosa beatitudine amorosa. Luna in tarda mattinata diventa leggera e complice in Acquario, Marte è già con voi, fermate la felicità in amore. Adorati dagli amici. Momento astrologico speciale fino a settembre non avrete nessun pianeta contro. TORO Dopo l'esuberanza della Luna piena, bisognerà rientrare nel tran tran quotidiano - pur restando sempre in contatto con le persone lontane - ed aumentare la vigilanza nell'ambiente domestico. Luna in Acquario si aggiunge alla pressione di due pianeti in Leone che si dirigono verso la famiglia, domani anche il Sole sarà in aspetto contrastante e chiede cautela nella salute.